Незаконные врезки и водопотери хотят определять по шуму

В правительстве Севастополя решили определять утечки в сетях водоснабжения, а также незаконные врезки с помощью использования специального оборудования. Его закупка возможна в рамках разработанной программы, связанной с учетом и контролем потерь воды. О готовности такой программы 16 ноября на аппаратном совещании заявил и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В целом программа должна способствовать снижению коммерческих и технических водопотерь.

— Факты утечек являются результатом незаконного потребления воды. Нами был организован выезд, мы определили участок, который будем мониторить, — доложил Е.Горлов. Для этого специально создана рабочая группа.

По его словам, для выявления незаконных врезок будут применять оборудование с шумовыми датчиками. Уже даже намечены контрагенты, которые готовы установить эти приборы.

Для определения зон контроля, где есть домовладения, но не выданы технические условия на подключение к воде, будут использованы данные Севреестра, департамента архитектуры и водоканала.

Одна из причин дефицита воды в Крыму — воровство, заявил на пресс-конференции 14 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. До 1 декабря власти Республики Крым и Севастополя вместе с Минстроем должны представить ему программу учета и контроля потерь воды на существующих на полуострове сетях.

Для контроля и проверок незаконных подключений к водопроводу М.Хуснуллин предложил привлечь правоохранителей. Потери воды на сетях в Крыму сегодня оцениваются на уровне до 50%.