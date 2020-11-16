В Севастополе прошел чемпионат по судомодельному спорту

В конкурсе стендовых моделей свои работы представили учащиеся Морского колледжа СевГУ, воспитанники Клуба истории флота «Парус» детской морской флотилии и Севастопольского президентского кадетского училища. Было показано более 70 моделей: от весельных галер и парусников до современных боевых кораблей и подводных лодок. Повышенное внимание заслужили модели уникальных судов: плавучего форта «Гембл», катера Екатерины II, парохода Rapersvill, плавучей батареи «Вице-адмирал Попов», эсминца «Новик».

Радиоуправляемые модели соревновались у Тороповой дачи. На воде модели развивали скорость до 50 километров в час! Участники демонстрировали умение дистанционно заводить модели в док.

По результатам стендовой оценки и ходовых испытаний будет сформирована сборная города по судомодельному спорту. В следующем году она представит Севастополь на всероссийских стартах.

Организаторами чемпионата выступили Севастопольский государственный университет и Федерация судомодельного спорта России.