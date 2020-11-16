В правительстве — новые кадры

На аппаратном совещании 16 ноября представили новых руководителей департаментов — членов правительства Севастополя, призванных, по словам губернатора Михаила Развожаева, повысить эффективность руководства городом.

Виталий Денисов назначен на должность директора департамента здравоохранения, вместо Сергея Шеховцова.

— Виталий Степанович имеет большой опыт работы в здравоохранении, работал министром здравоохранения [Красноярского края], а также в системе ОМС. Поэтому мы верим, что с задачами, которые нам по этому важнейшему направлению надо решать, он справится, — сказал о назначенце М.Развожаев.

После этого он представил Михаила Савчина, назначенного директором департамента общественной безопасности вместо Алексея Краснокутского. М.Савчин — экс-прокурор Красноярского края.

— Он сам выходец из прокуратуры, имеет большой опыт прокурорской деятельности, — сказал М.Развожаев, выразив надежду, что в этом направлении работы у города появится новая динамика по соблюдению законности и нетерпимости к любым проявлениям коррупции в органах государственной власти.

Еще одним новоназначенным чиновником стал Михаил Чигарев, чья новая должность — директор департамента управления делами губернатора и правительства города.

— М.Чигарев имеет опыт работы в финансовой сфере, будет заниматься закупками и всем, что связано с обеспечением деятельности правительства и губернатора Севастополя, — отметил глава города.

М.Чигарев работал с М.Развожаевым в Министерстве по делам Кавказа.

На аппаратном совещании был представлен и новый зам­губернатора Николай Жигулин, который будет курировать отрасль ЖКХ. До назначения в правительство Севастополя он был заместителем главы Норильска — город в Красноярском крае — по городскому хозяйству.