Подвез незнакомку и лишился телефона

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже. За незаконное завладение чужим имуществом ей грозит до пяти лет лишения свободы.

42-летний житель Севастополя возвращался вечером домой на автомобиле и по дороге решил подвезти незнакомую женщину. Только дома мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей и обратился в полицию.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемую 32-летнюю жительницу Севастополя, ранее судимую за аналогичные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.