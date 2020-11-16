ФАС приостановил миллиардные закупки по вывозу мусора

Желающие получить подряды на вывоз мусора фирмы считают, что единый региональный мусорный оператор составил документацию так, чтобы не было здоровой конкуренции.

Севастопольские компании «Чистый город» и «Альтернативные ресурсы» подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия заказчика электронного аукциона ООО «Благоустройство города Севастополь» («БГС»). Потенциальные участники тендера по поиску подрядчиков на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) уверены, что техническое задание всех 10 лотов составлено таким образом, что ограничивает их доступ к участию в аукционе и нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

Заявители указывают на многочисленные нарушения нормативных актов, постановлений Правительства РФ и федеральных законов в части транспортировки ТКО в представленной на аукцион документации.

В частности, там отсутствует разбивка по видам и классам опасности отходов с учетом сезонной составляющей. По требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ, «Обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест накопления: в холодное время года (при температуре +5°С и ниже — не реже одного раза в трое суток, в теплое время (свыше +5°С) не реже одного раза в сутки (ежедневно)». Заказчик же в ряде случаев указывает количество один раз в трое суток.

Существенным условием договора по транспортировке отходов являются планируемый объем или масса мусора. Региональный оператор применяет коммерческий учет в единицах веса — тонна, при этом в техническом задании предусматривает планируемый объем в кубических метрах.

В документации об аукционе не содержится описание границ территории, на которых будут оказываться услуги оператором-подрядчиком. В документе сказано: «Невозможно определить фактические границы территории».

При этом отсутствуют сведения об источниках образования мусора. Региональный оператор в техническом задании предъявляет завышенные требования, не относящиеся к транспортировке отходов. А именно: вменяет в обязанность подрядчика функции по накоплению и сбору мусора. Также завышены требования по замене за свой счет непригодных для эксплуатации контейнеров, осуществлению их ремонта или возмещению стоимости без наличия вины оператора.

Устанавливается обязанность оператора по оснащению транспорта видеорегистраторами, что не предусмотрено нормативными актами. Вменяется обязанность оператору предоставлять фотоматериалы об оказанных услугах. По мнению заявителей, услуга оказывается экипажем, состоящим из водителя и рабочего, в должностные обязанности которых не входит фотосъемка в процессе загрузки отходов из каждого контейнера в мусоровоз.

Заказчик требует ежемесячное предоставление заверенных копий путевых и маршрутных листов, что является завышенным требованием, поскольку указанные данные региональный оператор может получить из маршрутного журнала и системы ГЛОНАСС, доступ к которой ему предоставляется.

Потенциальные подрядчики оспаривают пункт о подборе и удалении с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов в радиусе пяти метров. По нормативам оператор должен осуществить лишь подборку просыпавшегося мусора при погрузке его в мусоровоз, а не осуществлять работы по содержанию и уборке мест накопления отходов.

Оператор по заявке регионального оператора должен предоставлять транспорт для совместных выездов в целях проверки. Таким образом, расходы по своим контрольным функциям ООО «БГС» планирует производить за счет подрядчика.

Начальная цена для всех лотов отличается, а расчет, которым руководствовался заказчик, не приложен.

Контракты длительностью более трех лет и ценой более 100 миллионов должны включать график его исполнения. В нарушение норм в документации к аукциону график исполнения контракта отсутствует.

На основании вышеизложенного компании «Чистый город» и «Альтернативные ресурсы» просят ФАС приостановить аукцион, признать жалобы обоснованными и обязать заказчика привести документацию в соответствие с нормами действующего законодательства.