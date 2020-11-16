Дело по Языковой балке рассмотрят в суде

Севприроднадзор считает, что под видом вывоза отходов с территории Языковой балки вывозятся полезные ископаемые.

Вопрос вывоза грунта из Языковой балки 16 ноября в очередной раз рассмотрели в правительстве Севастополя. На сей раз с учетом выводов комиссии по Чрезвычайным ситуациям, которая, промониторив происходящие на данной территории геологические процессы, установила активизацию большого Любимовского оползня. Причем, в границах, где владелец злополучного земельного участка проводит так называемое террассирование, а фактически, как считает глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, вывоз грунта и полезных ископаемых.

— Активизация была рассмотрена в рамках комиссии ЧС, где было принято решение продолжить наблюдение севастопольскими и федеральными надзорными органами. У нас уже был опыт активизации оползня на Северной стороне, поэтому сейчас наши усилия направлены на предотврашение подобной ситуации, — заявила Ю.Гаврилова.

По ее информации, собственнику этого и других участков на данной территории рекомендовано прекратить все работы.

На это губернатор Михаил Развожаев сообщил о своем решении довести ситуацию до логического завершения через прокуратуру и суд.

В свою очередь, и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов доложил о предпринятом совместно с ГИБДД рейде, в ходе которого были остановлены 15 грузовиков, водители которых предъявили разрешительные документы на вывоз грунта, при отсутствии документов на вывоз отходов.

— Водители утверждают, что это не отходы, а материал. Это совсем другая зона ответственности, — пояснил Е.Горлов, добавив, что в настоящее время работы остановлены.

После сказанного, М.Развожаев дал поручение изучить основания на владение оговариваемым земельным участком.

В ходе обсуждения Ю.Гаврилова также напомнила о заключенном с Морским гидрофизическим институтом двухлетнем контракте на разработку генеральной схемы защиты побережья Черного моря, которая должна быть готова в 2021 году.

— Работы по ликвидации опасных процессов должны выполняться только комплексно, локальные точечные и самодеятельные работы запрещены и могут привести к непредсказуемым последствиям, — пояснила она.