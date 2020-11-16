Археологи до конца года обследуют два города Боспорского царства в районе Керчи

Экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт-Петербурга до конца года проведет археологические исследования на месте двух античных городов Боспорского царства в Крыму.

Как сообщил ТАСС руководитель экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев, раскопки будут вестись в рамках подготовительных работ к прокладке инженерных коммуникаций в районе Керченской переправы, где располагались города Порфмий и Парфений.

«Раскопки будут на месте, где реализуется программа водоснабжения Крыма в районе Керченской переправы. Работы затрагивают два города Боспора — Порфмий и Парфений. Памятники известные, но исследованы мало — и в первом, и во втором случае. У нас три участка площадью в общей сложности 1,5 тыс. кв. м, надо будет их раскопать до конца года», — сказал С.Соловьев, уточнив, что археологи приступят к работе в ближайшие дни.

Ученый пояснил, что Порфмий и Парфений входили в состав Боспорского царства — античного государства, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тысячи лет назад по обе стороны Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), в составе царства были крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV в. н. э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

«Порфмий и Парфений — малые города Боспора, они упоминаются в письменных источниках. Разведки и обследования там регулярно проводились, раскопки велись в основном на Порфмии, но точечно, так что любая новая информация важна. Установлено, что в Порфмии оборонительная система архаическая — во время прошлых экспедиций открыли кусок стены конца VI — начала V века до н. э., также были открыты жилые постройки. То есть там памятники, начиная с архаики и до римского времени. Парфений исследовался только в последние годы», — рассказал С.Соловьев.