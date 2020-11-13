Замглавы главного военного строительного управления №4 задержан за взятку

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия на арест чиновника. Р.Никитину уже предъявлено обвинение.

Как следует из материалов дела, Р.Никитин должен был получить деньги от советника гендиректора ООО «Торговая компания» Дмитрия Шурова.

«Шуров, будучи заинтересованным в получении прибыли в результате поставки необходимого оборудования и материалов инженерных сетей, в один из дней начала 2019 года обратился к Никитину с просьбой о заключении договоров поставки этого оборудования в ФГУП ГВСУ-4 по объектам, расположенным в Севастополе. На указанную просьбу Никитин обозначил в качестве условия заключения контрактов требования передать ему в качестве взятки денежные средства в размере части чистой прибыли после исполнения договорных обязательств. Общая сумма взятки составила 20 тысяч долларов», — сказано в материалах дела.

Позже появилась информация, что Р.Никитин арестован.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Руслана Никитина по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и отправил обвиняемого под арест до 11 января 2021 года», — сказали в пресс-службе Преображенского суда Москвы.