В Феодосии будет памятник генералу Котляревскому

В конце ноября на набережной Феодосии состоится открытие памятника легендарному генералу от инфантерии Петру Котляревскому, которого современники называли «кавказским Суворовым».

Возведение памятника полководцу, отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах, началось около двух месяцев назад. Сейчас завершается формирование мозаичного узора на одном из элементов, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и озеленению.

Конная фигура военачальника установлена Российским военно-историческим обществом. Проект памятника был выбран по итогам международного открытого конкурса. Творческий совет РВИО остановил свой выбор на задумке скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

— Петр Котляревский был динамичной личностью, и нам хотелось добиться в скульптуре максимального эффекта движения вперед. Поэтому у конного памятника только две небольшие точки опоры — это достаточно сложный в исполнении случай. Мы прорабатывали с научным сообществом все детали обмундирования генерала; уточняли, какой была сбруя лошадей. Также элементом памятника станет «персидский ковер», символизирующий поверженного противника — Персию, — рассказал скульптор А.Коробцов.

П.Котляревский, которого современники называли «генерал-метеор», последние годы жизни провел в Феодосии. Он был вынужден выйти в отставку, получив тяжелое ранение при штурме крепости Ленкорань в 1812 году. По совету медиков «кавказский Суворов» приобрел в Феодосии дачу «Добрый приют», где и прожил до своей смерти в 1851 году.