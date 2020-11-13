Приглашают на военно-патриотические соревнования

«Семейные выходные в парке «Патриот» намечено провести в воскресенье 15 ноября.

Место проведения — военно-тактический кластер «Мекензиевы горы» — у 30-й бронебашенной батареи на Северной стороне Севастоополя.

Предполагается совместный активный отдых детей школьного возраста и родителей. Цель мероприятия — привлечение родителей и детей к здоровому образу жизни и патриотическому воспитанию.

Соревнования «семейных выходных» включают: разминку, преодоление полосы препятствий, стрельбу по мишеням, метание гранаты, отжимания, подтягивание, перевязку и переноску раненого на время.

Начало регистрации в 10.00, торжественное награждение — в 14.00. После проведения соревнований у семей будет возможность остаться на пикник.