Получила титул первой вице-мисс на конкурсе «Краса России-2020»

В Сочи состоялся конкурс красоты и талантов «Краса России-2020». В проекте, который проводится уже 26 лет, приняли участие 40 девушек.

Корона победительницы досталась 19-летней модели из Ярославля Альбине Королевой. А вот титул первой вице-мисс и возможность представить Россию на международном уровне получила девушка из Севастополя Анастасия Вознюк.

Ей присуждены награды и в номинациях «Краса России — выбор дирекции» и «Лучшая Модель».

А.Вознюк представит Россию на международном конкурсе красоты Miss United Continents.

Девушке 22 года, она занимается лайф-коучингом, освоила ювелирное мастерство, изучает английский и итальянский языки. А.Вознюк в 2015 году стала первой вице-мисс на конкурсе «Севастопольская красавица».