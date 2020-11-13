Пока только 20% дорог ремонтируют с использованием современных технологий и материалов

В 2020 году при реализации 20% контрактов на ремонт автодорог в Севастополе используются материалы, включенные в реестр новых технологий, сообщила пресс-служба городского правительства.

Использование новых технологий и материалов — одна из ключевых задач при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 2024 года в рамках нацпроекта этот показатель в Севастополе нужно будет довести до 80%.

В этом году на ул.Молодогвардейцев и ул.Новикова в Балаклаве, ул.Стахановцев, проезде ул.Хрусталева, 91 – ул.Индустриальная при устройстве дорожного покрытия Севавтодор применил технологию повышения адгезии битума с минеральным материалом — дорожную присадку «Амдор».

Передовые технологии применялись при ремонте моста через суходол на ул.Пожарова и на ул.Бальная Морская. Правда качество дорожного покрытия там оставляет желать лучшего. Это признал в сентябре директор департамента транспорта Сергей Румянцев. Но, по неофициальным данным, должность эту он уже не занимает.

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе на 12 ноября отремонтировано 80 автодорог общей протяженностью около 52 км. На этих объектах уложено более 80% запланированного на 2020 год объема асфальтобетона.

Работы ведутся на 12 объектах: ул. Одесская, ул.2-я Бастионная, ул.Истомина, дублере пр.Героев Сталинграда, ул.Коммунистическая, участках дорог Орлиное – Родниковое – Колхозное, Симферополь – Севастополь.

Дорожники до конца года должны отремонтировать ул.Адмирала Фадеева и участок Ялтинской дороги. Но к работам там еще не приступали.