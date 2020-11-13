Обещают бороться с захватом тротуаров

Частный сектор в самом центре Севастополя — весьма сложная и специфическая городская среда, требующая к себе особого внимания.

В этом убежден глава Ленинского муниципального образования Максим Мишин, встретившийся 12 ноября с представителями самоуправления улицы 6-я Бастионная.

В результате их многочисленных обращений улицу наконец-то стали ремонтировать. Меняют старое покрытие тротуаров на новый асфальт, устанавливают бордюры, делают понижения в местах сопряжения с проезжей частью. Правда, только в пределах проектных границ. Вот и получилось, что у высотки за гостиницей «Крым» понижение тротуара сделали только с одной стороны.

Заметим, что при фактическом расположении района в центральной части города, здешние улицы в значительной части лишены нормальных тротуаров из-за многочисленных самозахватов территории владельцами частных мини-гостиниц. Они повсеместно организуют на тротуарах парковочные места для автомобилей своих постояльцев. Для большей убедительности отельеры-самовольщики устанавливают еще и металлические блокираторы.

Борьба за тротуары

Такая ситуация сложилась не только на 6-й Бастионной, но также на улицах Демидова, Частника, Костомаровской. На последней, невзирая на многочисленные обращения жителей, по четной стороне улицы тротуары самовольно и, судя по всему, бесконтрольно превращены в чью-то придомовую территорию.

По мнению М.Мишина, каждая такая ситуация требует особого внимания и предметной работы, которую муниципал полон решимости инициировать.

— Будем обращаться в ДИЗО по вопросу определения границ. Мы понимаем, что это будет длительный процесс, связанный с судами и с последующим сносом незаконных строений и заборов, — анонсировал предполагаемые действия глава Ленинского МО.

Он пояснил, что в отдельных случаях, как на улице Демидова, граница углового частного особняка, фактически перекрывающего всю пешеходную часть улицы, находится в границах красной линии. Это означает, что тротуар устроить можно разве что за счет проезжей части, которую и без того широкой не назовешь.

А могла бы быть парковка...

Угловой участок земли на пересечении улиц Щорса, Костомаровской и Частника оказался в зоне внимания депутата по многочисленным обращениям жителей района. Густо поросшие бурьяном в 15 соток за забором уже лет 20 простаивают без каких-либо признаков хозяйственной деятельности.

При существующем дефиците парковочных пространств и близости рынка «Чайка» здесь было бы логично организовать автостоянку, считают и местные жители, и покупатели на рынке.

С участком ничего не сделать, пока он не будет выкуплен правительством города, пояснил ситуацию Мишин, отыскав его на кадастровой карте в качестве предназначенного под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Он пообещал поинтересоваться законностью приобретения данного участка и правомерностью его пребывания в заброшенном состоянии столь длительное время.

Если полученная информация окажется не в пользу нынешнего хозяина, участок можно попробовать вернуть городу в судебном порядке.

Проблемы во всем

По утверждению М.Мишина, в данном районе проблемным является абсолютно весь спектр вопросов, начиная с отсутствия лампочек на столбах освещения, требований установить в конкретных местах лежачих полицейских, до переноса площадок с мусорными баками из неудобных для жителей мест и ограничения видимости на дорогах.

Пример — площадка для сбора мусора на пересечении улиц Демидова и Керченской, которая, мало того, что находится у стены детского сада, так еще полностью перекрывает обзор при движении с улицы Керченская. Другое дело, что эта самую улицу Керченскую открытой для автомобильного движения назвать трудно — со стороны ул.Адмирала Октябрьского установлен запрещающий знак.

Кстати, одна из существующих проблем была практически решена во время рейда — опору освещения, установленную прямо посреди тротуара на улице Частника, по звонку М.Мишина, обещали убрать в ближайшие дни.

Улицу Частника двусторонней не сделают

Невзирая на многочисленные обращения севастопольцев, вернуть улице Частника двустороннее движение, по мнению М.Мишина, невозможно.

— Количество автотранспорта, который сегодня имеется в Севастополе и стесненность улиц в центральной части города не позволяет организовывать двустороннее движение. Поэтому я предлагаю на Костомарова организовать односторонее движение в сторону улицы Бутакова и в обратном организовать односторонее движение с улицы Бутакова на Частника. На мой взгляд, это наконец-то упорядочит движение по району, — ответил «Севастопольской газете» М.Мишин.

Отметим, что на ул.Костомаровской лет пять как движение односторонее.

Этим список проблем одноэтажного центра города не оканчивается. За улицами 6-я Бастионная, Частника и Демидова есть улицы Киянченко, Подводников, Гусева, где не только асфальта, а даже канализации до сих пор нет. Но ведь когда-то Ленинский МО должен обратить на это внимание.