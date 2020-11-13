Новые поправки к Жилищному кодексу вступили в силу

С 7 ноября в России вступили в силу поправки в Жилищный кодекс. Сделать перерасчет за некачественно оказанные коммунальные услуги станет проще.

Если раньше граждане могли требовать перерасчет только за предоставление коммунальных услуг с перерывами, то теперь обязанность сделать перерасчет за холодные батареи, скачки напряжения или ржавую воду из-под крана прописана в Жилищном кодексе.

Новыми правилами определено, что «по умолчанию» перерасчет должна сделать управляющая организация (УК), ТСЖ, жилищный кооператив. В том случае, если жильцы напрямую заключили договор с ресурсоснабжающей организацией, перерасчеты за услуги становятся ее обязанностью. Оговаривается, что после перерасчета ресурсоснабжающая организация может потребовать компенсации расходов от управляющей компании, если последняя ненадлежащим образом содержит и ремонтирует общее имущество.

Чтобы потребовать перерасчет, необходимо представить УК доказательства, что с качеством коммунальных услуг есть проблемы. Жильцам следует обратиться в жилищную инспекцию (жилнадзор) с просьбой прислать специалиста для проверки качества услуг. Инспектор должен зафиксировать все нарушения. К доказательствам также относятся показания свидетелей, фотографии и видеозаписи.

После инспекции составляется акт и передается заявителям. Если жилец остался недоволен экспертизой, он может вызвать независимого специалиста.