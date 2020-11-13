Департамент образования массово закупает компьютеры для школ

Определился подрядчик на поставку комплектов оборудования средств обучения для общеобразовательных организаций Севастополя в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

Победителем конкурса, объявленного департаментом образования, стало московское микропредприятие ООО «Меркурий», зарегистрированное в 2019 году. Единственный его работник и владелец — Григорий Бейнинсон — предложил исполнить контракт за 156 миллионов рублей, это почти на два миллиона меньше начальной цены.

Известно, что ООО «Меркурий» за год своего существования выиграло три госконтракта — два с ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» на сумму 156 миллионов и с ГКУ РД «Дирекция Единого Госзаказчика-застройщика» г.Махачкала, Дагестан на сумму 9 миллионов.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, «Меркурий» должен обеспечить компьютерными комплексами, произвести их установку и обучить персонал в 69 общеобразовательных организациях Севастополя.

В комплект оборудования входит пять позиций: ноутбук для управленческого персонала, 413 штук по цене 71 тысяча рублей каждый; ноутбук педагога, 138 штук — по 72 тысячи рублей; ноутбук мобильного класса, 2196 штук — 31 тысяча рублей; интерактивная панель — 138 штук по 335 тысяч; многофункциональное устройство (МФУ) — принтер, сканер, копировальная машина — 69 штук по 37 тысяч.

На закупаемой технике должны быть установлены операционные системы с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающей работу распространенных образовательных и общесистемных приложений, утвержденных Минпросвещения России.

Контракт финансируется из городского бюджета. Срок поставки — до 15 декабря 2020 года.

Весной этого года из-за пандемии covid-19 севастопольские школы были переведены на дистанционное обучение. Тогда единой образовательной платформы в городе не оказалось, а общероссийские интернет-ресурсы в первый же день не выдержали дистанционного эксперимента. Чиновники от образования не смогли подключить к интернету пользователей в пригородных селах, обеспечить качественную связь и позаботиться, чтобы у всех детей была необходимая компьютерная техника.

И в ноябре переход на дистанционное образование в Севастополе сочли невозможным из-за отсутствия оборудования в школах.