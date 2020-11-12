Поднимают налоги для миллионеров

Госдума приняла закон о повышении налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) для доходов больше пяти миллионов рублей в год. Это даст возможность оказать адресную помощь тяжелобольным детям.

Законопроект подготовлен Правительством РФ по поручению Президента. Доходы свыше пяти миллионов рублей в год будут облагаться по ставке 15%.

Реализация данного закона по расчетам Правительства позволит привлечь в федеральный бюджет в 2021 году 60 млрд рублей, в 2021 году — 64 млрд рублей, в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Закон направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщила пресс-служба Государственной Думы РФ.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством.