На ремонт водопроводов и разведку подземных источников выделили еще 227 миллионов

Еще 227,7 млн рублей добавили в госпрограмму по развитию жилищно-коммунального хозяйства региона. Постановление об этом принято на заседании правительства 11 ноября.

Как сообщил и.о.директора городского хозяйства Евгений Горлов, ассигнования для оказания разовой финансовой помощи в виде субсидии выделены из Резервного фонда правительства Российской Федерации.

— Средства добавлены в госпрограмму по ремонту инфраструктуры водообеспечения и будут предложены для распределения субсидии ГУПС «Водоканал». — сообщил руководитель горхоза.

Он также пояснил, что софинансирование мероприятия за счет бюджета Севастополя составит 1%.

Выделенные деньги предполагается вложить в геологические изыскания и разведку подземных вод с целью увеличения водообеспечения города в части снижения потерь водоснабжения, ремонт сетей водоснабжения по проспекту Октябрьской Революции и в районе Инкермана.

Напомним, что ранее правительство РФ выделило на решение проблем с водообеспечением города 5 млрд рублей.