55 заболели, четверо умерли

В Севастополе количество новых случаев сovid-19 имеет явную тенденцию к уменьшению, чего не скажешь о летальных исходах. Два дня подряд от коронавируса умирают по четыре человека.

На утро 12 ноября в сообщении пресс-службы городского правительства говорится о 55 новых заболевших и четверых умерших. В числе последних — мужчины в возрасте 62 и 73 лет, а также женщины 79 и 93 лет.

На утро 11 ноября также было четыре смерти от этой болезни — мужчина в возрасте 74 лет и женщины 92, 73 и 68 лет.

Все новые случаи заражения — у местных жителей от 17 до 93 лет.

Общая статистика выявленных случаев с начала года — 3306, из которых 2298 человек выздоровели, 87 умерли.

Смертность по Севастополю составляет 2,6% от количества заболевших, тогда как по России в среднем — 1,7%.