Запасов воды хватит на 69 дней

По состоянию на утро 9 ноября в Чернореченском водохранилище содержится 14,412 млн кубометров воды. Об этом 9 ноября на аппаратном совещании сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров.

По его информации, средний расход воды за последнюю неделю составил 95 тысяч кубов в сутки. Он также сообщил, что работы идут по четырем направлениям, в том числе по строительству силами Министерства обороны водозабора на реке Бельбек. На сегодня общая строительная готовность там составляет 14,24%. На объекте задействованы 259 человек и 116 единиц техники.

На вопрос губернатора, установлены ли на объекте камеры, В.Базаров ответил, что установлены, но военные к ним пока не дали доступ.

По Кадыковскому карьеру общестроительная готовность составляет 21%. Работают 31 человек и 8 единиц техники.

По ремонту сетей на ПОР и Инкермане завершаются работы по монтажу временной линии (байпас), выполнено 80%.

В.Базаров также доложил о буровых работах по трем скважинам из планируемых четырех, проходка на каждой их них на сегодня составляет соответственно 130, 40 и 8 метров.

— По первой скважине уже готовим всю обвязочную арматуру по подаче воды в сеть. На двух других бурение до конца года должно завершится, — доложил В.Базаров.