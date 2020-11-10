Законность вывоза грунта из Языковой балки устанавливается

По ее информации, из Языковой балки вывозятся не полезные ископаемые, а грунт, который классифицируется, как 5-й класс отходов. При этом проектные решения по данному участку Севприроднадзором не согласованы и законность их вызывает сомнения.

— На сегодняшний день вывозится именно грунт, мы провели рейдовое мероприятие совместно с сотрудниками МВД, остановили транспорт и возбудили административное расследование. Материалы переданы в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, поскольку данные действия происхородят в водоохранной зоне Черного моря, — сообщила Ю.Гаврилова.

По ее словам, в результате проведенной работы было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется.

— Сейчас мы привлекли федеральных коллег, материалы направлены в департаменты городского и сельского хозяйства для принятия мер в рамках своей компетенции, — сообщила Ю.Гаврилова.

В свою очередь, и.о.заместителя губернатора Владимир Базаров пояснил, что в рамках уголовного дела вынесено решение суда о приостановке движения техники по данному участку, но сейчас это решение отменено потому что было опротестовано, идут разбирательства. Однако прокуратура пока не видит возможности остановить действия.

— Правообладатель участка говорит, что данный земельный участок расположен в оползнеопасной зоне и для того, чтобы исключить опасность оползневых процессов он выполняет планировку грунта, — вступил в разговор и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Он также сообщил, что год назад в его департамент поступало заявление о выдаче разрешения на строительство на данной территории складов, но ответ был отрицательным.

В свою очередь, Ю.Гаврилова заметила, что на прошлой неделе Севприроднадзор провел обследование опасных экзогенных геологических процессов, зафиксировав усиление активности оползня на данной территории.

Реагируя на объяснения, губернатор Михаил Развожаев в очередной раз посоветовал продолжить взаимодействовать с прокуратурой.

Напомним, что год назад было установлено, что ущерб от незаконно проводимых работ по добыче грунта в Языковой балке на Северной стороне составил 44 млн руб. Тогда работы были остановлены.