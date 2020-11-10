Всех внесенных вице-губернаторов утвердили

Это не весь штатный список заместителей избранного в сентябре 2020 года губернатора Михаила Развожаева. Остальные кандидатуры он внести в городской парламент пока не захотел или не смог.

«Команда продолжает формироваться. По ряду направлений у меня пока идет еще процесс подбора кандидатов, определение дальнейшей политики в этих сферах. Как только будут приняты мной другие кадровые решения, я также представлю их на рассмотрение Законодательного собрания», — ответил М.Развожаев на вопрос депутатов об остальных вероятных членах его команды.

Утверждены вице-губернаторы Александр Кулагин, Мария Литовко, Алексей Парикин, Светлана Пирогова. Они работали в этих должностях в первом правительстве М.Развожаева. Новый вице-губернатор — Игорь Михеев. Его сфера ответственности — культура, образование, туризм.

Шестой замгубернатора — Владимир Базаров останется работать с приставкой и.о. Его кандидатура на согласование в заксобрание не вносилась.