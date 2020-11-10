В Инкермане повыдергивали дорожные знаки

По всему Инкерману неустановленными лицами повреждены технические средства организации дорожного движения — дорожные знаки и сигнальные столбики.

Ущерб от действий неизвестных вандалов составил более 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Севавтодора.

Информация о повреждениях передана в правоохранительные органы для проведения расследования по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», «Хулиганство».

Дорожники запросили материалы с установленных в Инкермане камер фото- и видеофиксации.

Ведется и поиск очевидцев. Водителей транспортных средств с видеорегистраторами, ставших свидетелями вредительства, просят выйти на связь через соцсети.

Повреждение и незаконный демонтаж технических средств организации дорожного движения создают угрозу безопасности дорожного движения, приводят к возникновению аварийных ситуаций и ДТП, напомнили в Севавтодоре. А порча государственного имущества влечет как административную, так и уголовную ответственность.