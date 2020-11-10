Региональный оператор по обращению с ТКО ищет подрядчиков на вывоз мусора

ООО «Благоустройство города Севастополь» («БГС») — единственный севастопольский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ищет подрядчиков, которые будут пять лет выполнять его работу — вывозить мусор из разных районов города на полигон в Первомайскую балку.

На сайте госзакупок оператор разместил 10 лотов общей стоимостью в 3 миллиарда рублей. Для сравнения: 30 миллардов — это годовой бюджет Севастополя. Источником финансирования указываются собственные средства заказчика, то есть наши с вами ежемесячные платежи за вывоз мусора.

Это выгодный и стабильный бизнес. По данным Крымстата, в Севастополе за девять месяцев 2020 года нет спада производства только на предприятиях, связанных со сбором мусора и утилизацией отходов.

Согласно техзаданию, исполнители должны осуществлять вывоз мусора с указанной территории по графикам, предоставленным региональным оператором. Так, с территории Нахимовского района (Северная сторона), Инкермана, Верхнесадовского муниципального образования планируют вывезти мусора на 321 миллион рублей; с Корабельной стороны — на 405 млн рублей; из Камышовой бухты — на 697 млн; с территории Гагаринского МО — 287 млн; с территории мыса Фиолент и бухты Казачья — 117 млн; с района пр.Генерала Острякова — на 537 млн рублей; из центра города — 358 млн рублей; Андреевского и Качинского муниципальных образований — 64 млн рублей; Балаклавского района — 203 млн рублей; Терновского и Орлиновского муниципальных образований — 58 млн рублей.

Подрядчиков ищут на пять лет — с 1 января 2021-го по 31 декабря 2025 года. Результаты конкурсов должны стать известны в конце ноября.

Напомним, мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года, а для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — была предоставлена отсрочка на три года. Эти города получили право до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

Несмотря на это, городские власти Севастополя приступили к реализации мусорной реформы даже раньше. 1 января 2018 года предприятие ООО «Благоустройство города Севастополь» приступило к работе в качестве регионального оператора по обращению с ТКО.

Основные задачи оператора — своевременное удаление отходов; контроль потоков твердых коммунальных отходов и прекращение образования несанкционированных свалок; извлечение полезных фракций из 100% образующихся отходов; экологически безопасное размещение отходов; поэтапное внедрение селективного сбора на территории города. ООО «БГС» имеет более 50 единиц техники. Вся коммунально-уборочная техника оснащена системой ГЛОНАСС и приборами фотофиксации для отслеживания качества уборки спецтехники, сообщается на сайте предприятия.