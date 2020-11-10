Привезли месячный запас ковидных тестов

В сертифицированную ПЦР-лабораторию, обслуживающую весь Севастополь, поступили 30 тысяч тест-систем. Это позволило создать в лаборатории запас на месяц бесперебойной работы.

Тесты закуплены и доставлены в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы». Это количество позволит не снижать необходимый объем тестирования и в приоритетном порядке обработать пробы работников социальной сферы.

Переданные тесты отличаются высокой чувствительностью и позволяют определить наличие коронавирусной инфекции с точностью более 96% на ранних стадиях заражения, говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

«В настоящее время эпид­обстановка в Севастополе остается контролируемой. Осенью начался рост числа заболевших: если в начале сентября мы регистрировали по 5-10 новых пациентов в сутки, то сейчас их уже по 80. Поэтому необходимость в своевременной диагностике была и остается актуальной. Мы благодарны «Региону заботы» за оказанную помощь», — сказала начальник Управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Анна Островская.

Севастополь — пилотный регион проекта ОНФ «Регион заботы», где экспертами проекта совместно с руководством региона и департаментом здравоохранения ведется системная работа по развитию паллиативной помощи.