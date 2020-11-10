Построили только половину подстанции

Подстанцию скорой помощи на пр.Генерала Острякова подрядчик не сдаст до конца года, как это было предусмотрено госконтрактом.

К началу ноября выполнено чуть больше половины строительных работ. Новый срок сдачи — первый квартал 2021 года, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

И.о. директора департамента капитального строительства Илларион Гапицонов назвал такое отставание от графика небольшим.

«Есть небольшое отставание от графика производства работ, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы. Мы планируем сдачу объекта на первый квартал следующего года. Готовность объекта на сегодняшний день — 54%. Подрядчик наращивает темпы производства. Есть ряд проблем с проектной документацией, были вопросы по технологическим присоединениям», — объяснил причину задержки И.Гапицонов.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли, внутренних инженерных сетей, установки оконных блоков, проводятся антисейсмические мероприятия по кладке газобетона.

Строительство подстанции №2 ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. По данным инвестиционного портала Севастополя, сумма финансирования проекта — 126 млн рублей. Срок сдачи — конец 2020 года.

Согласно проекту, общая площадь подстанции около 900 кв.м. Помещение рассчитано на четыре медицинские бригады, также предусмотрен гаражный бокс для спецавтомобилей.

Подрядчик строительства — ООО «Теплицстройсервис».