Лишены возможности получить цифровую профессию

Жители Севастополя не могут бесплатно повысить свою квалификацию из-за бездеятельности чиновников.

Департамент образования и науки до сих пор не зарегистрировался в числе субъектов, участвующих в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» по реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» реализуется с 2019 года.

В октябре 2020 года в число субъектов, участвующих в мероприятии федерального проекта, вошла Республика Крым. А Севастополь в этом вопросе оказался в аутсайдерах. В списке субъектов на сайте проекта цифровойсертификат.рф нашего города просто нет.

О проекте

Вызовы современности требуют нестандартных решений. Перемены затронули практически все существующие специальности: цифровые технологии используют и архитекторы, и врачи, и токари, и учителя.

Новую цифровую профессию от государства бесплатно могут получить граждане (женщины (18-60 лет), мужчины (18-65 лет) со средним профессиональным и/или высшим образованием, не получающие пенсионные выплаты по возрасту, зарегистрированные по месту жительства в участвующем в программе регионе.

Образовательные программы реализуются ведущими организациями среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования, корпоративными университетами, онлайн провайдерами образовательных услуг, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образованию.

В прошлом году пять тысяч человек прошли обучение по направлениям цифровой экономики. В 2020 году заявки на обучение подали более 100 тысяч человек из 48 российских регионов. Сейчас в каталоге образовательных программ на сайте проекта доступно 425 курсов продолжительностью до 72 академических часов.