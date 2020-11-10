Коммунисты требуют остановить сооружение памятника Примирения

По его мнению, создание памятника Примирения, открытие которого намечено на середину ноября, является ширмой для навязывания российскому обществу десоветизации и реабилитации участников «белого движения». Депутат считает, что это попытки подготовить современную Россию к построению сословного государства, поэтому создаваемый монумент на берегу Карантинной бухты следует расценивать, как символ не объединения, а раскола в обществе.

— Попытки представить этот монумент, как символ столетия окончания Гражданской войны лишены исторической объективности. Факты истории говорят, что Гражданская война была окончена на Дальнем Востоке изгнанием последних оккупационных войск империалистических государств в 1922 году, что не имеет никакого отношения к Севастополю, — заявил Р.Кияшко.

Депутат обратил внимание, что сооружение монумента происходит с многочисленными нарушениями градостроительных норм и правил, а также положения «Об установке произведений монументального искусства и мемориальных досок на территории города Севастополя», предусматривающего проведение общественных обсуждений.

— Севастопольские ветераны высказались крайне отрицательно по поводу сооружения этого памятника, считая это надругательством над историей, и циничным игнорированием мнения жителей города-героя, — высказался выступающий, после чего потребовал немедленно прекратить сооружение памятника на улице Катерной, а в дальнейшем при установке любых монументов руководствоваться законом и существующим положением.