Коммунисты требуют остановить сооружение памятника Примирения
С таким требованием 10 ноября на заседании Законодательного собрания Севастополя выступил депутат от фракции КПРФ Роман Кияшко.
По его мнению, создание памятника Примирения, открытие которого намечено на середину ноября, является ширмой для навязывания российскому обществу десоветизации и реабилитации участников «белого движения». Депутат считает, что это попытки подготовить современную Россию к построению сословного государства, поэтому создаваемый монумент на берегу Карантинной бухты следует расценивать, как символ не объединения, а раскола в обществе.
— Попытки представить этот монумент, как символ столетия окончания Гражданской войны лишены исторической объективности. Факты истории говорят, что Гражданская война была окончена на Дальнем Востоке изгнанием последних оккупационных войск империалистических государств в 1922 году, что не имеет никакого отношения к Севастополю, — заявил Р.Кияшко.
Депутат обратил внимание, что сооружение монумента происходит с многочисленными нарушениями градостроительных норм и правил, а также положения «Об установке произведений монументального искусства и мемориальных досок на территории города Севастополя», предусматривающего проведение общественных обсуждений.
— Севастопольские ветераны высказались крайне отрицательно по поводу сооружения этого памятника, считая это надругательством над историей, и циничным игнорированием мнения жителей города-героя, — высказался выступающий, после чего потребовал немедленно прекратить сооружение памятника на улице Катерной, а в дальнейшем при установке любых монументов руководствоваться законом и существующим положением.