Директора УК «Центр» уволили

О том, что в отношении директора управляющей компании «Центр» приняты кардинальные кадровые решения, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Решение принято 10 ноября во время контроля подключения многоквартирных жилых домов к отоплению и.о.заместителем губернатора Владимиром Базаровым. Проверка коснулась домов на улицах Одесская, Хрусталева и др., где поданное котельной тепло так и не дошло до квартир.

— Это говорит о том, что работа УК «Центр» — плохая. И это не единичные жалобы на работу УК «Центр» на старте отопительного сезона. Сегодня руководитель данной управляющей компании работает последний день. Кроме того, сегодня мы также примем кадровое решение в отношении начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса, который отвечал за взаимодействие с управляющими компаниями, — сказал В.Базаров.

«Севастопольская газета» поинтересовалась в УК «Центр», известно ли там о кадровых изменениях в руководстве. По телефону приемной управляющей компании ответили, что ничего об этом не знают и, разумеется, не готовы комментировать данную информацию.

Утром 11 ноября в управляющей компании подтвердили, что директор Алексей Гусынин уволен, исполняет обязанности директора предприятия его зам — Мухаммаджон Жалолов.