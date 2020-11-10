Дама обокрала кавалера

Новая знакомая похитила у мужчины несколько гаджетов стоимостью более 65 тысяч рублей.

В ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 58-летний местный житель. Он познакомился с 31-летней женщиной и пригласил к себе домой. После совместного застолья мужчина уснул, а его гостья, воспользовавшись ситуацией, похитила ноутбук, смартфон и портативную аудиоколонку. Продав украденное, дама потратила деньги на свои нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как оказалось, она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

О таком же преступлении полиция сообщала в последний день октября.