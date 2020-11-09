Все вопросы с отоплением приказано закрыть до среды

Невзирая на доклады о повсеместном запуске отопления, тепло до потребителей дошло далеко не везде.

И.о.заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров 9 ноября на аппаратном совещании в правительстве города отчитался, что отопление запущено в 2296 (из 2298) многоквартирных домах.

— Проблема — в двух домах на Острякова, 80 и Нахимова, 10. Там есть утечки в сетях в нежилых помещениях. Вчера была проблема на Адмирала Октябрьского — на первом этаже бесподвальная разводка пришлось в квартире разбирать полы. Где-то есть проблемы по одной квартире, где-то забито... Но в целом запущено полностью, — доложил В.Базаров.

На вопросы губернатора Михаила Развожаева, каким образом директоры управляющих компаний подписали паспорта готовности домов, как проводились испытания и почему все эти проблемы не были выявлены во время испытаний, В.Базаров пояснил, что обнаружить все утечки было невозможно по причине заполнения системы холодной водой.

— У меня такое впечатление, что половину домов подписали, даже не заходя туда, и сейчас у них проходят натурные испытания, — предположил М.Развожаев. На это В.Базаров сказал, что этого быть не может, поскольку все акты подписываются Севтеплоэнерго.

Правда, данный аргумент не был воспринят губернатором в качестве объективного, ведь Севтеплоэнерго — тоже подведомственное учреждение городского правительства. На очередной вопрос, вовлечены ли в подписание актов старшие домов, был также получен утвердительный, но вызвавший сомнения ответ.

— Бардак полный, что на этой неделе происходило! Это не два дома, а гораздо больше, судя по сообщениям в соцсетях. Прежде всего, этим должны заниматься управляющие компании. Глав подключите и до конца недели надо завершить передачу управляющих компаний муниципалитетам, — потребовал глава города, распорядившись, чтобы до среды все вопросы с отоплением были решены полностью.