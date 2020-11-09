В Крыму осужден бравший взятки военный комиссар

Как установил суд, с 16 января 2017 года по 5 июня 2018 года подсудимый работал в должности начальника отделения комиссариата Бахчисарайского района. Небескорыстно он оказал содействие более чем 30 гражданам в незаконном освобождении от призыва в Вооруженные силы России. Начальник отделения давал указания своему помощнику внести недостоверные данные в личные дела определенных призывников об их ограниченной годности к прохождению военной службы, а также подготовке иных документов об освобождении их от призыва на военную службу и зачислении в запас. Указания начальника выполнялись подчиненным.

За свои «услуги» военный комиссар получил от призывников взяток на сумму более двух миллионов рублей.

Во время судебного заседания подсудимый вину свою признал полностью и согласился с предъявленным ему обвинением.

Бахчисарайский районный суд Республики Крым приговорил военного комиссара к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права сроком на пять лет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с подготовкой и призывом граждан на военную службу.

Подсудимый заключен под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда Крыма.