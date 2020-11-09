В аэропорту установили бюст Айвазовского

Скульптура установлена на привокзальной площади возле нового пассажирского терминала. Ее автор — народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков. Памятник изготавливался в мастерских Москвы и города Кропоткин (Краснодарский край). Работа над ним заняла около полугода.

Взгляд великого мариниста обращен в сторону нового терминала, очертаниями похожего на морскую волну. В его руках палитра и кисть.

Имя аэропорту выбрано народным голосованием в 2018 году рамках проекта «Великие имена России».