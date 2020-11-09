Школы снова могут перевести на дистанционку

В правительстве Севастополя не исключают переход школьного обучения на дистанционный формат. Об этом 9 ноября заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

— Пока такое решение не принято, но если все-таки на этой неделе будет негативная динамика по коронавирусу, надо будет еще раз оценить возможности и в каком-то формате до конца месяца перевести обучение на дистанционный формат, — сказал М.Развожаев.

Он объяснил, что такое решение будет принято только при четком понимании, как эта система будет работать. При этом глава города сослался на другие регионы, где такое решение уже принято.

— У нас тоже пока похвастаться нечем с точки зрения динамики заболевания. Нужно быть готовыми и понимать, сможем ли мы к этой системе приступить и при необходимости перейти на дистанционное обучение, — сказал губернатор.

Он также напомнил о необходимости протестировать на коронавирус школьных учителей и дал задание проверить, завершены ли работы по оборудованию классов рециркуляторами.