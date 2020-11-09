Поручено внести ясность в работу ситуационного центра

Такое указание дано 9 ноября на аппаратном совещании и.о.заместителя губернатора Александру Кулагину по итогам его сообщения о работе с ковидными пациентами в недавно организованном ситуационном центре.

Губернатор Михаил Развожаев посетовал на недостаточную организацию работы центра, когда звонящих переводят в поликлинику и т.д.

— Человек должен позвонить один раз, а внутри система должна сработать и выдать результат. За неделю в нормальном виде это отстроить не удалось, от людей поступают жалобы непосредственно мне и в социальных сетях. Настроить ее можно, закрепив ответственных из первичного звена, из МИАЦ, скоординировав работу с Роспотребнадзором, — заявил М.Развожаев.

Еще раньше сложившуюся на 9 ноября эпидобстановку А.Кулагин назвал неуверенно устойчивой. По его информации, на сегодня в городских стационарах находится 21 пациент в тяжелом состоянии, два человека — на аппарате ИВЛ.

Он также сообщил, что за прошлую неделю заболели 562 человека, что на 42 больше, чем на неделю раньше.

Свободный конечный фонд составляет 12%, общая заболеваемость 694,4 на 100 тысяч населения.

— Рост числа заболевших снизился. Также уменьшился суточный темп прироста, сейчас коэффициент распространения составляет ровно единицу, — доложил А.Кулагин.