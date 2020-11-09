Энергонет начнут внедрять по всей стране

Опробованный в Крыму, Ростове и Калининграде механизм улучшения качества электроснабжения распространят на всю Россию.

О старте пилотного проекта по улучшению надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения новых технологий и оптимизации работы электросетевых компаний, рассказал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Распоряжение, утвердившее паспорт пилотного проекта, подписано Правительством РФ.

«До 1 июля 2021 года будут отобраны участники эксперимента. Компании, желающие принять в нем участие, должны подать заявки с описанием двух сценариев повышения надежности работы электросетей — с использованием существующих либо инновационных технологий», — приводит пресс-служба Минэнерго слова Е.Грабчака.

Сбор заявок на рассмотрение рабочей группой будет осуществлять инфраструктурный центр «Энерджинет». Планируется, что участие в проекте могут принимать как отдельные компании, так и консорциумы. Показатели, по которым будут оцениваться участники пилотного проекта: это сокращение частоты и продолжительности отключений энергоснабжения, экономическая эффективность (снижение капитальных затрат и операционных расходов).

По итогам реализации пилотных проектов часть из них будут признаны типовыми и масштабированы.

Этот механизм был точечно опробован в Республике Крым, Ростове, Калининграде и показал свою эффективность, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.