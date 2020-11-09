Дело мужчины с наганом расследовано

За переход железнодорожных путей в неустановленном месте на перегоне «Симферополь – Молодежная» полицией был остановлен 38-летний мужчина. При составлении административного протокола он добровольно сдал револьвер и два патрона к нему.

Транспортными полицейскими Крыма окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины с револьвером системы Наган. Эксперты-криминалисты установили, что изъято одноствольное, нарезное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом из сигнального револьвера. Патроны также самодельные — изготовлены из револьверных гильз.

Как пояснил задержанный, оружие он приобрел у неустановленного лица, когда ехал на автомобиле из Москвы в Симферополь, чтобы устро­ить­ся на работу.

В отношении мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за «изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», возбуждено уголовное дело за «незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Предварительное расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в Крымскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил старший специалист по взаимодействию со СМИ Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.