Семья отравилась угарным газом

В Симферополе два ребенка попали в реанимацию из-за неисправной вытяжки газовой колонки.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка по факту отравления двух малолетних детей угарным газом.

Вечером 4 ноября семья, проживающая в квартире многоэтажного дома по улице Кечкеметская, почувствовала недомогание: слабость и головную боль. На утро родители обнаружили, что 4-летний сын и 6-летняя дочь лежат в своих кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. Детей доставили в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы.

На месте происшествия работали следователи Киевского следственного отдела и специалисты газовой службы. В ходе эксперимента, проведенного в рамках процессуальной проверки, установлено, что утечка газа в квартире отсутствует, газовая колонка и элементы ее безопасности исправны. Однако угарный газ от работающей колонки при включении в ванной автоматической вытяжки не уходил в дымоход, а затягивался обратно.

В настоящее время дети находятся в стабильно тяжелом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.