Проект сложный и дорогой, но реальный

Общественники из Бельбекской долины, которым не удалось встретиться 30 октября с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, хотели объяснить ему, почему строительство резервного водохранилища в районе Камышловской балки необходимо и целесообразно.

Из приоритетных исключить

Проект, о котором идет речь, в 2018 году был согласован Минстроем РФ для включения в ФЦП по развитию Крыма и Севастополя. На федеральном уровне он не обсуждался, а рассматривался на научно-техническом совете по развитию водоснабжения и водоотведения Севастополя при правительстве города.

А после получения данных геологического картирования карстовых зон Камышловской балки данный проект научно-техническим советом из приоритетных был исключен. По заключению экспертов, стоимость противофильтрационных мероприятий (работы по устранению потерь воды) оценивалась в 10,5 млрд рублей, при этом риск нарастания негативных геологических процессов оценивался весьма высоко.

Это не конец!

Старший научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Роза Миньковская, которая участвовала в разработке проекта, считает, что даже после такого решения совета крест на нем ставить рано. В Камышловской балке необходимо провести детальное геологическое и гидрологическое исследование.

— Кто и когда из гидрогеологов там картировал? Никто. Если бы там был карст, вряд ли бы вода стояла на два метра, — задается риторическим вопросом Р.Миньковская.

По ее словам, в протоколе совета не указаны имена профильных специалистов, сделавших подобное заявление.

«Даже если предположить, что там есть трещиноватости или карст, или другие сложности, является ли это препятствием для современных технологий гидроизоляции? Высота плотины у «Дар/ВодГео» [компания, проводившая технико-экономическое обоснование по заказу департамента городского хозяйств Севастополя] значительно завышена (70 метров), однако предполагается высота дамбы 20-30 метров», — подчеркнула Р.Миньковская.

По ее мнению, для научного обоснования решения проблемы водообеспечения Севастополя необходимы компетентные заключения специалистов-гидрологов крупнейших научных институтов Российской Федерации, например, Государственного гидрологического института (г.Санкт-Петербург), Института водных проблем (г.Москва), гидрогеологов, геологов, включая местных специалистов.

Решения есть

Обозначая проблемные места, из-за чего строительство Камышловского водохранилища было отклонено, заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров назвал также железнодорожную ветку, проходящую по мосту через балку.

Общественники в свою очередь уверены, что дамбу можно строить и перед мостом или устроить ее в теле плотины, или сбоку, как это делают во многих странах мира.

— Можно убрать железную дорогу, переместив ее в тоннель, — уверен местный активист Андрей Ситников.

Также, по его словам, в Генплане 2005 года было предусмотрено строительство железнодорожного вокзала в районе 7-го км. «Для этих целей можно проработать прокладку новой дополнительной ветки «Железнодорожное – Инкерман» — вдоль седьмого участка трассы «Таврида». Ее длина составит не более 13 километров, вместо существующих 25-ти с многочисленными тоннелями», — считает общественник.

Следующий проблемный вопрос, по мнению В.Базарова, это размещение в зоне затопления села Камышлы. Но активисты уверены, что затопление может произойти только в том случае, если поднять дамбу водохранилища до 72 метров (как в Чернореченском водохранилище). Только тогда село Камышлы может попасть в зону затопления.

А вариант отселения 50 жителей села Камышлы никто из чиновников с местными жителями не обсуждал. Власти многие годы обещают улучшить их жизнь, но реально для села ничего не делается. Так в 2016 году им обещали заасфальтировать дорогу, установить антенну для мобильной связи, усилитель телевизионного сигнала и многое другое... Ничего не сделано. Теперь вот обещают водопровод.

В.Базаров также обратил внимание, что в месте предполагаемого строительства размещены объекты исторического наследия, требующие сохранения, а именно: ДЗОТ №12, воинские захоронения, недействующее кладбище. Руководитель поискового движения России в Севастополе Александр Неменко прокомментировал данные опасения.

— Воинских захоронений там нет. Последнее послевоенное захоронение — могила сапера, который разминировал мост. При решении муниципального органа захоронение может быть перенесено, — считает А.Неменко. А вот ДЗОТ №12, по его информации, не сохранился.

Как оказалось, еще одно препятствие — недействующее кладбище в число 10 дополнительных в общий реестр кладбищ на заседании правительства от 21 октября внесено не было. Это означает, что городские власти следить за ним не планируют.

А аргумент, что там требуется перенос автомобильной дороги, попадающей в зону подтопления, для общественников прозвучал вообще сомнительно, поскольку асфальтированной дороги к Камышлам после войны так и не построили.

Справка

Ежегодно реки Черная, Бельбек и Кача выносят в море объем воды, способный заполнить три Чернореченских водохранилища. Ежегодный сток р.Бельбек в море равен объему этого водохранилища (62 млн куб.м). За один средний паводок р.Бельбек в море выносится два Гасфортовских водохранилища.