Комсомольский парк отремонтируют в ноябре

Капитальный ремонт сквера им.Байды — Комсомольский парк — в разгаре, но подрядчик обещает сдать объект раньше намеченного срока.

В обновленном парке дорожки уже выложены тротуарной плиткой, а на газонах взошла свежая трава, местами все еще прикрытая агротканью. Хорошее впечатление дополняют детские городки и установленное оборудование для лазания по веревкам и канатам.

Скульптура Володи Ульянова пока по пояс одета в защитный деревянный короб, а центральная аллея к фонтану «Счастливое детство» — место въезда и выезда с улицы Патриса Лумумбы— еще засыпана песком — основанием под будущее плиточное покрытие, которое в парке, по заданию горхоза, будет разноцветным. И все же в департаменте городского хозяйства сочли своевременным анонсировать скорое открытие парка.

По словам исполнительного директора фирмы-подрядчика ООО «БилдингТехнолоджис» Германа Айнетдинова, работы, начавшиеся в конце июня, вступили в стадию завершения.

— Мы подходим к чистовой работе, которую планируем завершить досрочно, до конца ноября, — рассказал Г.Айнетдинов.

Кроме шести тысяч квадратных метров уложенной плитки, в парке установлены опоры освещения, проложены коммуникации — наружное освещение, водопровод, канализация, к которой подключен стационарный туалет, устроена система орошения газонов и клумб.

К счастью, старые деревья в парке остались нетронутыми, при этом планируется высадить живую изгородь, отделяющую территорию парка от дороги, кусты и деревья.

— Посадки зеленых насаждений запланированы на конец ноября, это будут не только травяные газоны, но также деревья и кустарники, в числе которых — лавровишня, туя западная и иные хвойники, кусты роз, — пообещал Г.Айнетдинов.

Как известно, реконструкция парка находится под пристальным вниманием общественников, высказавших ряд замечаний. По словам и.о.директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, все они были учтены.

Он также рассказал, что всего в парке устроены 13 локаций для детей разного возраста, а объемная теневая зона сделает парк комфортным летом.

— Все необходимые стройматериалы подрядной организацией закуплены и доставлены. Будем требовать высадки зеленых насаждений, которые согласованы с общественниками, — сказал Е.Горлов.

Он также сообщил, что фонтан облицуют. В готовом виде он будет запущен к следующему сезону. Что касается скульптуры Володи Ульянова, ее трогать не будут вообще. Новый объект в парке — площадка-беседка для новобрачных, которая, впрочем, будет доступна для всех.

Е.Горлов напомнил, что аукционная цена реконструкции парка 77 млн рублей, однако в рамках допустимых 10% изменения стоимости определенно будут.

Что касается предпринимателей, которые осуществляют коммерческую деятельность на территории парка, то они взялись за собственные средства заменить аттракционы и выполнить благоустройство своей территории в едином проектном стиле в тот же срок и с тем же качеством.

— Под стилем подразумеваются применение брусчатки, логистическое устройство дорожек, а также примыкание зоны аттракционов и кафе к основной территории парка, — пояснил Е.Горлов.

Единственная деталь — в техническом задании срок сдачи объекта и значился — 30 ноября.