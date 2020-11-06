Десантника осудили за халатность

Судом установлено, что П., являясь должностным лицом, в июне 2019 г. при подготовке и в период проведения десантирования военнослужащих нарушил требования действующего законодательства по обеспечению безопасности военной службы в ВС РФ. Он не обеспечил личный состав, выполняющий прыжки с парашютом, авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоеме. В результате этой преступной халатности двое десантников погибли.

П. признан судом виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с применением положений условного осуждения.

Кроме того, судом установлено, что в качестве причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, явились также иные нарушения, допущенные воинскими должностными лицами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде.

26 июня 2019 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом с борта вертолета на полигоне «Старый Крым» двое контрактников приземлились на водоем и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта. Спасжилетов на них не было, военнослужащие утонули.