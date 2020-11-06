Чиновники не указали счета в банках и доходы

Прокурорской проверкой установлено, что ряд государственных служащих департамента капитального строительства представили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи за 2019 год. Так, должностные лица в справках не отразили сведения о 22 открытых расчетных счетах и полученных доходах.

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю департамента представление, а семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.