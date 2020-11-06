Будут судить капитана «банана»

В суд направлено уголовное дело по факту травмирования женщины на водном аттракционе на пляже в Севастополе.

Отделением дознания Крымского линейного управления МВД России на транспорте расследовано уголовное дело по факту получения жительницей Симферополя тяжких телесных повреждений в акватории Черного моря, при катании на водном аттракционе.

Летом 2019 года на одном из пляжей Севастополя 37-летняя женщина оплатила прогулку на «банане». Мужчина, управлявший гидроциклом с прицепленным «бананом», в ходе катания намеренно перевернул его, и все пассажиры оказались в воде.

При падении женщина получила удар по голове тупым предметом. Она была госпитализирована с переломами части лица и экстренно прооперирована.

Решением суда владелец аттракциона признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и оштрафован.

Второе уголовное дело по этому происшествию было возбуждено в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого севастопольца. Ему вменяется «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Предварительное расследование окончено, уголовное дело с утвердительным обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения и принятия процессуального решения, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Статья УК предполагает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.