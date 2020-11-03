Управляющие компании передадут муниципалитетам

Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 2 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался готовностью модели передачи управляющих компаний муниципалитетам.

— Да, мы отработали вопрос вместе с департаментом имущественных и земельных отношений, соответствующие письма подготовлены. Сейчас проводим инвентаризацию имущества, которая числилась на данных организациях и после этого уже процедурно переходим на полную передачу и распределение по муниципальным округам, — сообщил и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

На это глава города предложил провести по этому поводу совещание, чтобы предусмотреть передачу компаний в связи с принятием бюджета города на следующий год.

Напомним, что в настоящее время управляющие компании находятся в подчинении горхоза.