Работу единого ситуационного центра обещают отладить за неделю

На городской телефон 41-77-07 принимаются звонки по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. В зависимости от проблемы операторы направляют запросы звонящих в горздрав, единую диспетчерскую службу либо в волонтерский штаб, сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Задача простая — человек, который находится на амбулаторном лечении, у которого возникли трудности или непонимание в связи с covid-19, должен сделать сюда один звонок и получить либо врача на дом, либо таблетки, либо любую другую помощь. Его не должна волновать взаимосвязь всех структур. Один звонок сделал в центр — ситуация на контроле и оказана помощь», — объяснил смысл нововведения губернатор Севастополя Михаил Развожаев, проинспектировавший в начале ноября работу единого ситуационного центра.

По его словам, в течение недели систему должны отработать.

«Никакого «футбола» по номеру 41-77-07 быть не должно. Один звонок — и человек должен получить решение своей̆ проблемы. При этом честно признаюсь, что систему еще нужно доводить до идеала и отстраивать. На это я дал неделю. С одной̆ стороны надо максимально упростить все связи служб между собой̆, с другой̆ — сделать контакт-центр максимально полезным для людей и информативным для органов власти», — пообещал М.Развожаев в своем «Инстаграме».