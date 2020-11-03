Продал чужой автомобиль

Житель Севастополя тайком продал автомобиль своего работодателя, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Местный предприниматель оставил своему сотруднику в пользование автомобиль «Ситроен» и уехал в командировку в другой город. Воспользовавшись отсутствием владельца транспортного средства, мужчина продал иномарку за 150 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества, в крупном и особо крупном размерах». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.