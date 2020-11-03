Приписки составили почти два миллиона рублей

Прокуратура добилась возмещения ущерба в размере почти 2 млн рублей, причиненного департаменту здравоохранения Севастополя при ремонте Первой горбольницы.

Арзгирский районный суд Ставропольского края удовлетворил иск прокурора Ленинского района Севастополя к бывшему учредителю и генеральному директору строительной фирмы, который ранее был осужден за совершение мошенничества при исполнении государственного контракта.

Установлено, что руководитель фирмы-подрядчика завысил стоимость выполненных работ при проведении капитального ремонта помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница №1 им.Пирогова» и незаконно завладел бюджетными денежными средствами на сумму более 1,9 млн рублей.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах Севастополя в лице департамента здравоохранения для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Суд удовлетворил иск в полном объеме и с учетом частичного погашения ущерба вынес решение о взыскании с осужденного почти 2 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры города.