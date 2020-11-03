При стопроцентной готовности тепло до потребителей пока не дошло

После 30 октября, когда объявили о начале отопительного сезона, жильцы многоквартирных домов буквально засыпали телефонными звонками о холодных батареях управляющие компании. Те, в ответ, просто перевели телефоны в режим постоянного сигнала «занято».

Не дозвонившись до УК «Центр», журналисты редакции отправились в тада лично.

Вход в помещение диспетчерской службы оказался за решеткой. В качестве объяснения на двери висело объявление о временном прекращении приема граждан «в связи в подтвержденным диагнозом covid-19 у сотрудника». Ниже — как раз тот самый номер телефона аварийного диспетчера, который уже которые сутки недоступен для звонящих.

Вышедший на улицу покурить сотрудник «Центра» пояснил «Севастопольской газете», что попытки дозвониться по телефону и назвать очередной адрес, куда не дошло отопление, лишены какого-либо смысла, поскольку таких адресов сейчас много, диспетчеры их знают, а ремонтные бригады работают, что называется, «на разрыв».

— Мы и в праздник выйдем на работу, и каждый день работаем допоздна! Очень много локальных аварий, которые нужно исправлять. Кроме того, одна из котельных вдруг перестала подавать тепло, хотя докладывали о полной готовности Севтеплоэнерго к отопительному сезону, — посетовал коммунальщик из «Центра», заверив, что через день, максимум два, тепло должно дойти до всех потребителей.

По его словам, мастера докладывают руководству управляющей компании реальную ситуацию, а на каком этапе она превращается в победное «все хорошо», он сказать не может.

Между тем, накануне в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров доложил, что по состоянию на 2 ноября неподключенными к теплу остаются 260 многоквартирных жилых домов, но их подключат до конца дня. По остальным, мол, осталось отработать управляющим компаниям сущие мелочи — стояки, подъезды...