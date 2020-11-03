В запрете правую сторону поменяли на левую

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя внес изменения в собственный приказ, которым с 3 ноября ограничены остановка и стоянка на 11 новых участках улиц города.

В новой редакции на ул.Циолковского — от пересечения с пл.Кролевецкого до ул.Богданова — нельзя парковаться не по правой, а по левой стороне.

Изменения коснутся и ул.Новороссийской. В первоначальный приказ добавлено, что от пересечения с ул.Партизанская до ул.Адмирала Октябрьского нельзя парковаться по правой полосе. Ранее запрет касался двух сторон этого участка улицы.