Подробно о домашней бухгалтерии

Более половины жителей России не ведут письменного учета доходов и расходов семейного бюджета, почти каждому десятому точно неизвестно, сколько денег поступило и будет потрачено в течение месяца. Между тем вести семейный бюджет не сложно, хоть и непривычно. О тонкостях домашней бухгалтерии рассказывает управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

— Как сформировать семейный бюджет и распределить средства?

— Первым делом нужно проанализировать траты и вычислить, на что вы тратите деньги ежемесячно. Так вы узнаете о своих основных статьях расходов и поймете, как их можно оптимизировать.

Чаще всего основной статьей расходов становятся продукты. Посчитайте, может, стоит составлять список необходимых продуктов и покупать их в гипермаркете, а не каждый день совершать покупки в магазине у дома, где те же товары зачастую стоят дороже. Некоторые эксперты советуют фотографировать холодильник перед походом в магазин, чтобы вдруг не купить лишнего.

Нужно вычесть из доходов семьи обязательные траты на услуги ЖКХ, бензин, оплату мобильных телефонов, интернета. Чтобы было меньше соблазнов потратить отложенные деньги, можно завести несколько конвертов: «на авто», «на подарки», «на гардероб», «на непредвиденные расходы» (этот худеет чаще остальных), «на налоги и ежегодные выплаты».

Можно вместо конвертов завести отдельный счет, оформить вклад или депозит, переводить часть денег в иностранные валюты — чтобы их было сложнее потратить.

— Многим знакомо такое выражение — финансовая подушка безопасности. Как ее наполнить?

— Постарайтесь каждый месяц откладывать часть зарплаты — например, 15%. Если же вы решите откладывать почти все деньги, ограничив себя во всем, это приведет к срыву и дисбалансу.

Если решите сократить расходы, начните с чего-то простого. Например, можно иногда пройтись пешком вместо поездки на автобусе или взять перекус из дома, чтобы не тратиться на обед. Кроме того, деньги и эмоции плохо уживаются вместе. Импульсивные траты могут сильно ударить по карману. Поэтому перед очередной покупкой «самой нужной вещи» лучше немного поразмышлять, действительно ли вам нужна эта вещь или на вас так подействовала красивая реклама, музыка в магазине или сила убеждения консультанта.

Но откладывать запланированную сумму нужно без отговорок и послаблений. Возьмите за правило первым делом сберегать, а уже потом тратить оставшееся. Первые полгода будет тяжело, потом войдет в привычку.

— Как планировать закрытие долгов?

— Экономисты рекомендуют придерживаться принципа: на оплату кредитов не должно уходить больше 30% ежемесячных доходов.

— Чаще всего весомой расходной статьей бывают ипотечные платежи. Что делать, если семья не справляется с ними?

— С 31 июля 2019 года в стране действуют ипотечные каникулы. Это шанс легально взять полугодовую передышку в платежах, не загоняя себя в долговую яму. За это время банк не может ни расторгнуть договор досрочно, ни взыскать ипотечное жилье. Но работает это лишь один раз и только при определенных обстоятельствах.

Перерыв в платежах можно получить при потере работы, потери трудоспособности на два месяца подряд и больше (сюда можно отнести и декретный отпуск), при получении инвалидности I или II группы, при снижении среднего дохода за два последних месяца больше, чем на 30%, и так далее.

— Как научить детей самостоятельным грамотным тратам?

— Деньги — очень важная часть жизни, и родительский долг — подготовить детей к правильному обращению с ними. Но начинать надо с себя. Глупо учить ребенка финансовой грамотности и при этом то транжирить деньги, то переходить в режим жесткой экономии. Для начала стоит разобраться со своими финансовыми привычками.

Чем раньше вы начнете разговор о деньгах со своим ребенком, тем быстрее воспитаете в нем разумное отношение к финансам и своему бюджету.

— Как вы относитесь к родительским поблажкам в виде карманных денег?

— В разных культурах к теме карманных денег у детей относятся по-разному. Где-то не принято выдавать деньги на карманные расходы, где-то государство рекомендует родителям, когда и сколько нужно давать детям.

В России единого подхода нет, при этом больше 80% российских подростков имеют карманные деньги.

Убежден, что при грамотном подходе карманные деньги становятся для ребенка не развлечением, а инструментом, который обучит его финансовой грамотности. Но важно соблюсти баланс, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным и при этом не выглядел неуместно богатым на фоне остальных детей.

— Какими способами можно помочь ребенку освоиться в мире денег?

— Малышам можно объяснять в игровой форме, как выглядят деньги. Например, поискать на двухсотрублевых купюрах листья дуба, филина, косулю, морские звезды, или на двухтысячных — планеты, ракеты и даже космонавта. Для младших школьников подойдут игры посложнее: можно предложить ребенку собраться, допустим, на пикник и определить, сколько денег он готов на это потратить. Кстати, в ходе игры можно выбрать продукты и для настоящего семейного пикника. Тогда у ребенка появится понимание, что его решение — это не игра.

Уже со школьного возраста детям можно доверять покупки в магазине по списку от родителей. Приучайте их быть разумными и внимательными, сравнивать цены и экономить — но не в ущерб качеству.

— С какого возраста желательно приучать ребенка к управлению финансами?

— Больше 60% взрослых россиян не привлекают детей к учету семейных доходов и расходов. Между тем Гражданский кодекс позволяет совершать мелкие сделки с 6 лет. Мелкие сделки — это покупки на небольшие суммы, каждодневные траты, например, на хлеб или шоколад, жвачки. Как правило, к этому возрасту дети уже жаждут самостоятельности. Так что дошкольникам уже можно выдавать небольшие суммы.

Как правило, чем ребенок старше, тем больше карманных денег он получает — и тем выше ответственность за то, как он распоряжается своими средствами, а значит, — и частью семейного бюджета.

Статистика

С конца марта и до 30 сентября в России действовали «кредитные каникулы». В региональные банки севастопольцы направили около 2000 обращений. Кредитные организации одобрили 68% поступивших обращений, фактически реструктурировано больше 1300 кредитов почти на 400 млн рублей.

По рекомендации Центрального банка, действие собственных банковских программ реструктуризации долгов клиентов продлено до 31 декабря. То есть банки идут навстречу своим клиентам и предлагают различные варианты выхода из сложной ситуации.