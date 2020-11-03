Опять просит защитить можжевельник

Житель Севастополя, просивший заксобрание города ужесточить наказание за вырубку краснокнижного растения, теперь попросил об этом власти Крыма.

Он написал в Госсовет Республики Крым письмо, в котором просит принять закон о запрете продажи изделий из можжевельника на всей территории России.

Письмо из органа законодательной власти Крыма перенаправили в адрес заксобрания Севастополя. 3 ноября его обсудили на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам, сообщала пресс-служба городского парламента.

Как пояснил глава комитета Вячеслав Горелов, это не первое обращение данного гражданина. Аналогичные письма также поступали в Законодательное собрание Севастополя первого созыва. Тогда севастопольские депутаты провели расширенное заседание комитета, на которое пригласили представителей Севприроднадзора.

— Безусловно, проблема существует, однако принятие закона о запрете продажи можжевельника в России не относится к полномочиям регионального парламента, — говорит В.Горелов.

По информации депутата, Севприроднадзор уже пробовал добиться административного наказания за продажу изделий из можжевельника, но попытка надзорного органа была опротестована прокуратурой. Оказалось, чтобы внести изменения в закон об административных нарушениях Севастополя, необходимо можжевельник колючий включить в Красную книгу РФ. Сейчас он только в Красной книге Севастополя. Соответствующее обращение депутаты уже направляли в Минприроды, но поддержки там не нашли.

По итогам заседания было решено обратиться в Севприроднадзор и запросить данные о произрастании различных видов можжевельников на территории Севастополя, информацию о проводимых мероприятиях по его сохранению и сведения о наказании виновных в уничтожении можжевельника.

Кроме того, члены комитета решили направить обращение в адрес депутата Государственной Думы от Севастополя Дмитрия Белика с просьбой рассмотреть письмо заявителя в профильном комитете на предмет возможности разработки федерального закона или внесения изменений в уже существующие.